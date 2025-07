Laura Santi l' ultimo saluto tra risate e lacrime anche se lei c' ha fato promettere che non avremmo pianto

Si ride e si piange, anche se lei non avrebbe voluto, al commiato di Laura Santi, che dopo tre anni quasi di battaglia legale ha ottenuto il diritto a scegliere volontariamente di interrompere la sua vita. A Perugia, in casa sua, con le persone che ha amato. E quel diritto lo ha esercitato lunedì. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

