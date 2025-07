la figura di olivia benson: la protagonista piĂą longeva della televisione in prima serata. Nel panorama delle serie televisive di successo, alcuni personaggi si distinguono per la loro longevitĂ e influenza. Tra questi, Olivia Benson, interpretata da Mariska Hargitay in Law & Order: Special Victims Unit, rappresenta il record assoluto come personaggio femminile principale con la presenza in quasi 600 episodi. La sua lunga carriera sul piccolo schermo evidenzia un’evoluzione professionale e personale che ha saputo conquistare il pubblico nel corso degli anni. la permanenza di olivia benson in svu: una costante dal debutto ad oggi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - L’attore con il maggior numero di episodi in una serie live-action primetime