Laterza via Roma è stata riaperta

Tarantini Time Quotidiano Nella tarda serata di ieri, alle ore 21, si è svolto un incontro pubblico direttamente in via Roma tra l’Amministrazione comunale di Laterza e i rappresentanti dei commercianti di Confesercenti CasaImpresa Taranto. All’incontro erano presenti il Sindaco di Laterza, Franco Frigiola,  il Vicesindaco Sebastiano Stano, il Consigliere comunale Domenico Fanelli e il Presidente del Consiglio comunale Feliciano Frigiola. Durante il confronto, Gigi Traetta  – Dirigente Confesercenti provinciale – ha accolto con favore l’impegno assunto dall’Amministrazione comunale a riaprire via Roma al traffico entro dieci giorni, offrendo così una risposta concreta a una situazione che da tempo penalizza le attivitĂ commerciali del centro. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Laterza, via Roma è stata riaperta

In questa notizia si parla di: laterza - roma - stata - riaperta

I commercianti di Laterza chiedono la riapertura di via Roma: “Basta attendere” - Tarantini Time Quotidiano Dopo oltre due anni di lavori infiniti su Via Roma, arteria centrale e cuore commerciale di Laterza, i commercianti alzano la voce e proclamano una serrata generale.

I COMMERCIANTI DI LATERZA IN PIENA SERRATA. PROTESTA AD OLTRANZA E SCIOPERO DELLA FAME: VIA ROMA VA RIAPERTA! Dopo oltre due anni di lavori infiniti su Via Roma, arteria centrale e cuore commerciale di Laterza, i commercianti alzano Vai su Facebook

Laterza, via Roma riaperta! Finalmente!; Caldo di luglio. A Laterza via Roma in fiamme; Laterza: “I commercianti della centralissima via Roma chiedono la sua riapertura “il commercio sta morendo.” Just tv.

Riaperta rampa tangenziale a Roma chiusa per lavori - E' stata riaperta la rampa della Tangenziale Est che dal viadotto superiore, in direzione San Giovanni, porta a via Prenestina. Come scrive ansa.it

Roma, riaperta linea A e B della metro - Adnkronos - E' stata riattivata la metro A di Roma, chiusa in via precauzionale dopo le tre forti scosse di terremoto che questa mattina hanno colpito il centro Italia. Scrive adnkronos.com