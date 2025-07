Lascio il Prato in buone mani Il saluto commosso di Stefano Commini

Prato, 24 luglio 2025 – A un certo punto quasi le lacrime hanno coperto il suo viso. Tanta è stata la commozione provata da Stefano Commini durante la sua ultima conferenza da presidente dell’ Ac Prato. L’imprenditore romano si è presentato nella sala stampa del Lungobisenzio per salutare, tracciare un bilancio della sua esperienza quadriennale e raccontare i passaggi che hanno portato alla cessione alla Finres Spa. “Ci tengo a chiarire che non avrei mai permesso che il Prato non si iscrivesse al campionato – ha sottolineato Commini, confermando quindi che quella lanciata nelle scorse settimane fosse solo una provocazione – Nonostante la contestazione subita, non potevo deludere in questo modo la città . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Lascio il Prato in buone mani”. Il saluto commosso di Stefano Commini

In questa notizia si parla di: prato - stefano - commini - lascio

Grosseto: sub di Prato muore dopo essere stato colto da malore in immersione a Porto Santo Stefano - Aveva 50 anni e abitava a Prato. Ha accusato un malore mentre stava facendo un'immersione nel mare dell'Argentario (Grosseto), nelle acque antistanti Porto Santo Stefano ed è morto in ospedale dove sarebbe arrivato in in condizioni gravissime L'articolo Grosseto: sub di Prato muore dopo essere stato colto da malore in immersione a Porto Santo Stefano proviene da Firenze Post.

Prato, Granfondo da piazza a piazza: vince Stefano Valdrighi - Prato, 5 maggio 2025 – Valdrighi imbattibile anche a Prato. È stata una bellissima edizione della Granfondo da piazza a piazza, nuova tappa della Coppa Toscana Mtb oltre che del Rampitek e della Deltos Cup, che ha portato svariate centinaia di biker a Prato, per affrontare un percorso completamente rinnovato che ha incontrato il favore dei partecipanti.

Coppa Bruschi: Giusti Stefano Comeana trionfa nella finale Uisp Prato - La coppa Bruschi è del Giusti Stefano Comeana. Finisce così l’ultima competizione calcistica della Uisp di Prato, con una finale combattutissima vinta 2-1 dai comeanesi contro l’Olimpia Prato.

I saluti di Stefano Commini, ex proprietario del Prato in una conferenza stampa al Lungobisenzio; L'ex patron dell'Ac Prato Stefano Commini saluta i tifosi: In questi quattro anni sono mancati i titoli sportivi ma penso di aver lasciato qualcosa alla città ; Stefano Commini rompe il silenzio e lascia trasparire la voglia di cedere, deciderà a febbraio.

Stefano Commini saluta il Prato: le sue ultime parole da presidente - In casa Prato finisce l’era Commini: le dichiarazioni dell’ex presidente biancazzurro dopo la cessione del club È con un misto di emozione e consapevolezza che Stefano Commini conclude il suo percorso ... Si legge su pistoiasport.com

Commini: "Voglio che Prato torni a innamorarsi della sua squadra di calcio" - Stefano Commini, 48 anni, patron della Commini group che si occupa di processi di gestione aziendale e sicurezza informatica e futuro presidente dell'Ac Prato si è presentato così nella ... Riporta lanazione.it