Lascia l’auto con i finestrini aperti | multato

Lasciare i finestrini aperti può spianare la strada ai malintenzionati. Così affermano gli agenti della polizia locale che lo hanno multato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Lascia l’auto con i finestrini aperti: multato

Lascia l'auto con i finestrini aperti e viene multato dalla polizia locale - L'articolo 158 del codice della strada parla chiaro: il conducente deve "adottare le opportune cautele" per evitare che il veicolo venga usato "senza il suo consenso". today.it scrive

