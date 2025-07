L’artista vuole la piazza vegana | niente carne e pesce nei menu su richiesta di Morrissey

Lucca, 24 luglio 2025 – Fuori carne e pesce dai menù, ammessi solo ‘animali’ da palcoscenico. Ed è proprio da uno di loro, Morrissey, che arriva l’inedita richiesta: solo cibo vegetariano nell’area del concerto di sabato 26 luglio, quando l’ex frontman degli Smiths si esibirà al Lucca Summer Festival in piazza Napoleone. Richiesta che se da un lato non coglierà di sorpresa i fan – abituati alle ‘crociate’ vegane del cantautore britannico a partire dallo storico album ‘Meat is murder’ -, dall’altro ha lasciato un po’ perplessi gli esercenti di piazza Napoleone, che mai avevano ricevuto prima indirizzi sul menu da proporre agli spettatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’artista vuole la piazza vegana: niente carne e pesce nei menu su richiesta di Morrissey

In questa notizia si parla di: richiesta - piazza - carne - pesce

"Intitolare una via o una piazza a Sergio Ramelli", la richiesta di Fratelli d'Italia e Lega Giovani [FOTO] - Sia Fratelli d'Italia che la Lega Giovani avanzano la richiesta di intitolazione di una via o una piazza a Sergio Ramelli.

Conte punge dopo Parma-Napoli: “Oggi subita ostruzione. La richiesta della piazza è alta” - Accenna un sorriso Antonio Conte nel post-partita di Parma-Napoli, ma un aspetto lo ha infastidito Il tecnico del Napoli si presenta ai microfoni di DAZN accennando un sorriso, forse sollevato dal risultato finale di Inter-Lazio.

La Fortitudo piazza un altro colpo: ecco la nuova Ala-Centro richiesta da Caja - La Fortitudo Pallacanestro Bologna annuncia con una nota di stampa aver raggiunto l'accordo con l'atleta Lorenzo Benvenuti.

? Vivi la Finale del Torneo in piazza a Bettola con “La Festa nella Finale!” Venerdì 25 luglio Preparati a deliziare il tuo palato con gli street food di qualità offerti da: - @tequilapub_ menu di carne - @tabernamovida menu di pesce e paella - @b Vai su Facebook

Pesce pericoloso per la salute al mercato rionale. In 9 mesi sequestrate 3 tonnellate di cibo avariato; Carne e pesce sequestrati, macelleria di Padova nei guai: così venivano conservati gli alimenti; Un'altra idea per il centro di Cesena: Alla carne aggiungiamo il pesce, apriamo il primo capanno da pesca.

Proprietario vegano affitta il monolocale in centro (6mila euro al mese ... - L'uomo è popolare nella città per l'annuncio su internet e per la sua richiesta di non cucinare né carne né pesce all'interno degli appartamenti per i quali cerca affittuari. Si legge su ilgazzettino.it

Proprietario vegano affitta monolocali in centro ma con clausola ... - Ecco quanto richiesto dal proprietario di due monolocali diventati particolarmente famosi a Brooklyn. Scrive ilmattino.it