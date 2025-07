L' arbitro Maresca | Mai avuto preclusioni nel dirigere il Napoli Sono a disposizione in caso di designazione

“Io non ho mai indicato da 13 anni a questa parte nessuna preclusione per nessuna squadra, in Serie A e in Serie B. Anche il Napoli è tra le squadre che io posso arbitrare. Non ho mai avuto preclusioni”. Così l'arbitro napoletano Fabio Maresca, parlando a Radio Sportiva, ha chiarito di non aver. 🔗 Leggi su Napolitoday.it