Tutta Ancona, quella calcistica e non, piange la scomparsa di Natale Maiani, storico presidente dorico dal 1977 al 1984. Si spegne Maiani, si spegne una luce del calcio anconetano, una luce che ha saputo illuminare la strada biancorossa tra serie C2 e C1, in quegli anni, gli anni di un calcio ben diverso da quello di oggi. Più passione, più cuore, più semplicità e immediatezza, soprattutto meno soldi e procuratori. Natale Maiani era prima di tutto un imprenditore del mondo edile, un costruttore che in quegli anni, ma anche in precedenza, aveva contribuito a disegnare lo sviluppo urbano della città . 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Ancona piange il suo presidente. Natale Maiani è storia biancorossa