L’ambasciatore israeliano va al concerto la Cgil dell’Auditorium di Roma protesta | Pensiero al genocidio di Gaza

Uno degli eventi piĂą importanti della piĂą celebre stagione concertistica estiva di Roma. Una presa di posizione forte contro il “ genocidio ” che si sta consumando nella Striscia di Gaza a opera delle Israel Defense Forces. E’ quella che la Cgil della Fondazione Musica per Roma ha affidato a una nota stampa: “Stasera, all’ Auditorium Parco della Musica, si svolge un bellissimo concerto di Alanis Morissette. E’ prevista, tra i tanti spettatori, anche la presenza dell’ Ambasciatore di Israele presso la Santa Sede”, premette il sindacato parlando di Yaron Sideman, nella nota diffusa mentre la cantante canadese si esibiva sul palco della Cavea progettata da Renzo Piano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’ambasciatore israeliano va al concerto, la Cgil dell’Auditorium di Roma protesta: “Pensiero al genocidio di Gaza”

roma - concerto - cgil - auditorium

