L’alluvione non fermerà il nostro matrimonio | coppia si sposa nonostante la chiesa allagata il video degli invitati con in piedi nell’acqua è virale

“Questo matrimonio s’ha da fare”, è quello che hanno pensato i futuri sposi Jade Rick Verdillo e Jamaica Aguilar. E l’amore ha prevalso, anche avendo la meglio su un’ alluvione. Lo scorso 22 luglio, infatti, i due, insieme da più di dieci anni, hanno deciso comunque di sposarsi anche se il tifone Whipa si era abbattuto sulle Filippine nelle ore precedenti alla cerimonia. La coppia non si è scoraggiata, ma ha deciso di vivere comunque una giornata magica. La storica chiesa di Barasoain a Malolos era inondata, ma Jade Rick Verdillo e Jamaica Aguilar hanno comunque vissuto la magia della cerimonia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “L’alluvione non fermerà il nostro matrimonio”: coppia si sposa nonostante la chiesa allagata, il video degli invitati con in piedi nell’acqua è virale

Filippine, alluvione non ferma matrimonio: coppia si sposa in una chiesa allagata