Lake Sound Park | annullato il concerto di Bregovic a causa del maltempo

Le avverse condizioni di tempo su tutto il Lario hanno costretto gli organizzatori ad annullare la data di Goran Bregovic, concerto previsto questa sera a Cernobbio per il festival Lake Sound Park. Il concerto non potrà essere recuperato. A breve verranno indicate le modalità di rimborso del. 🔗 Leggi su Quicomo.it

