L’Agenzia Ue per i diritti fondamentali | punire i regimi non i migranti La linea rossa che l’Europa finge di ignorare

Il 23 luglio 2025 l’ Agenzia dell’Unione Europea per i Diritti Fondamentali (Fra) ha pubblicato un rapporto che mette l’Ue davanti a un bivio: continuare a militarizzare le frontiere e violare i diritti fondamentali, oppure applicare la propria stessa Carta dei diritti colpendo i veri responsabili della cosiddetta “strumentalizzazione dei migranti”. È un documento che non lascia spazio all’ambiguitĂ . Secondo la Fra, “gli Stati devono smettere di punire i rifugiati sfruttati a fini politici” e rivolgere le misure repressive “agli attori ostili”, siano essi governi, milizie o reti di traffico sponsorizzate da Stati terzi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it Š Lanotiziagiornale.it - L’Agenzia Ue per i diritti fondamentali: punire i regimi, non i migranti. La linea rossa che l’Europa finge di ignorare

