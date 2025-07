Ladro sorpreso in casa | arrestato grazie al cane di famiglia

È stato arrestato in flagranza di reato un cittadino di origine georgiana, sorpreso all’interno di un’abitazione privata in via San Nicola, nei pressi del casello autostradale di Cassino. L’uomo è stato scoperto dalla proprietaria di casa, svegliata nella notte dai latrati insistenti del cane. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: sorpreso - casa - arrestato - cane

Cocaina nel calzino e droga in casa, 33enne sorpreso su un Suv e arrestato a Bizzarone vicino Como - Un 33enne marocchino è stato arrestato a Como per spaccio di droga. Fermato con cocaina nascosta in un SUV a noleggio.

Telese, ladro sorpreso in casa tenta la fuga e cade nel vuoto: arrestato - Comunicato Stampa L’uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale di Benevento Nella serata di ieri, in Telese Terme, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per furto aggravato un giovane beneventano sorpreso all’interno di un’abitazione privata.

Foggia, sorpreso con 17 kg di marijuana in casa: uno dei 26 arresti delle operazioni ad Alto Impatto - Operazioni di polizia a Foggia: 26 arresti e sequestri di droga per garantire la sicurezza e rispondere alle esigenze della cittadinanza.

Catania, un chilo e mezzo di cocaina nascosto in una tappezzeria: arrestato 24enne Vai su Facebook

Ladro sorpreso in casa: arrestato grazie al cane di famiglia; Svegliato dal cane, trova il ladro in casa. Arrestato un 19enne a Genova; Cane nota ladro in casa e sveglia padrone,arrestato pregiudicato.

Svegliato dal cane, trova il ladro in casa. Arrestato un 19enne a Genova - Milano – Un 19enne è stato arrestato la scorsa notte dalla polizia, nella zona di Teglia, a Genova, per rapina pluriaggravata. ilsecoloxix.it scrive

Cane nota un ladro in casa e sveglia il padrone, arrestato pregiudicato - Si è intrufolato in un appartamento ma è stato scoperto dal cane che, con il suo latrato, ha svegliato il padrone di casa. Da rainews.it