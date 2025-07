Ladri in azione a Casal Velino | rubata anche un' auto si indaga

Ladri di nuovo in azione sul lungomare Speranza, a Casal Velino Marina. Ignoti avrebbero preso di mira abitazioni e auto di cittadini e turisti: in particolare, negli ultimi giorni, √® stata rubata una vettura. L'appello dei residenti √® che vengano incrementati i controlli delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Cassino, ladri in azione nella notte. Svuotata una tabaccheria - Notte di furti a Cassino (Frosinone) dove é stata presa di mira una tabaccheria. Verso le 3 una pattuglia della Radiomobile dei Carabinieri della locale compagnia é intervenuta in Via Bellini  per furto presso un'attività commerciale della zona.

Ladri in azione all'Esselunga, graffi e spintoni per scappare con trucchi e snack: arrestati - Una spesa fatta di prodotti cosmetici, articoli di bellezza e snack che non avevano intenzione di pagare.

Furgone svanisce nel nulla a Cussignacco: ladri in azione nella notte - Preoccupazione a Cussignacco, frazione alle porte di Udine, dove un residente si è ritrovato senza il proprio furgone.

