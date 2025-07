L' addio di Trump all' amico Hulkster | Era Maga fino in fondo

"Oggi abbiamo perso un grande amico". Così il presidente americano Donald Trump, rende omaggio su Truth alla leggenda del wrestling Hulk Hogan, morto oggi all'etĂ di 71 anni. "Hulkster", soprannome di Hogan, "era MAGA fino in fondo: forte, tenace, intelligente, ma con un cuore immenso. Ha tenuto un discorso assolutamente elettrizzante alla Convention Nazionale Repubblicana, uno dei momenti salienti dell'intera settimana. Ha intrattenuto fan da tutto il mondo e l'impatto culturale che ha avuto è stato enorme", ha dichiarato Trump che aveva ricevuto il sostegno del wrestler nella campagna per la Casa Bianca. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'addio di Trump all'amico "Hulkster": "Era Maga fino in fondo"

