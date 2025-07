L’adattamento climatico dei data center è una questione non più rimandabile

Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (iscrizioni qui ) – Non so voi, ma quando parlo con amici e amiche degli effetti del cambiamento climatico, la conversazione finisce quasi sempre qui: giganteschi blackout, linee elettriche che saltano, mondo digitale che si spegne da un momento all’altro a causa di una tempesta, un’ondata di calore che manda in tilt i data center. Il tema mi appassiona particolarmente anche perchĂ© in questi giorni sto guardando la miniserie “Zero Day”, che mostra – sì, ce n’è ancora bisogno – quanto la nostra esistenza sia indissolubilmente legata alla tecnologia e al digitale: i dispositivi elettronici di tutta America si bloccano per un solo minuto, il Paese smette di funzionare e piĂą di tremila persone muoiono. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’adattamento climatico dei data center è una questione non piĂą rimandabile

