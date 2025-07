La Vuelle blinda Trucchetti | firma biennale

E' biennale l'accordo che la Vuelle ha sottoscritto con Stefano Trucchetti. Lo rivela il comunicato ufficiale diramato ieri dalla società biancorossa che sancisce l'arrivo del play-guardia sassarese, classe 2006, 176 cm, che nell'ultima stagione ha giocato con la maglia della Dinamo Sassari, con cui è sceso in campo in Serie A ed anche in Fiba Europe Cup. Una carriera senior iniziata nel 202122 in Serie B a Desio quella di 'Trucco' – questo il suo nickname – dove resta anche nell'annata successiva, mentre nel 202324 è in B Interregionale con la maglia di Borgomanero. L'anno scorso il ritorno nella sua Sardegna e adesso gli onori delle cronache grazie alla medaglia d'oro conquistata a Creta con la Nazionale Under 20 agli Europei di categoria, dov'è stato tra i protagonisti della splendida cavalcata degli azzurrini.

Vuelle, c’è un play azzurrino in arrivo. Trucchetti cambia mare, da Sassari a Pesaro - Era ipotizzabile che la presenza di Dalla Salda come capo-delegazione al fianco della Nazionale Under 20 potesse portare qualcuno degli azzurrini dal Mediterraneo - dove oggi si giocheranno l’ingresso in finale a Creta - fino in riva all’Adriatico.

Vuelle, Trucchetti va a medaglia. Il play sardo in finale con l’Under 20 - Il nuovo, sempre più probabile, acquisto della Vuelle ha già una medaglia al collo, sapremo oggi se d’oro o d’argento: Stefano Trucchetti è tra i protagonisti dell’impresa della Nazionale Under 20, che battendo la Serbia (85-78) plana in finale agli Europei di categoria.

Vuelle, per Trucchetti manca solo la firma. Ma Leka vuole puntare sull’asse play-pivot - Cambio di rotta? E cioè si passa da un play e un pivot americani, a due lunghi statunitensi? Sembra di no anche se è in dirittura di arrivo – manca solo l’ufficialità – per il play Trucchetti, un armediatetto di uno e 78 impegnato in questi giorni con le giovanili della nazionale e quindi direttamente sotto gli occhi di Dalla Salda.

