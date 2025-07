La trippa del Catenaccio – 85^ Fiera agricola di Catena

? Lunedì 4 agosto 2025 – dal mattino fino a tarda sera? Al Catenaccio da Coppi, Catena di Villorba (TV)Anche quest’anno, in occasione dell’85ª edizione della storica Fiera Agricola di Catena, torniamo a fare ciò che facciamo da più di 80 anni:? Preparare la nostra trippa, secondo la ricetta. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: catena - trippa - catenaccio - fiera

La trippa del Catenaccio – 85^ Fiera agricola di Catena.

