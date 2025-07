No, a Gaza non è in atto un genocidio, ma va detto che è in corso un’orrenda pulizia etnica. Non è un genocidio perché a un tiro di sasso dalla Striscia, due milioni e passa di palestinesi vivono in Israele in piena e totale libertà , come cittadini con totali diritti civili, politici e sociali. Una tale libertà che un giudice palestinese, George Kara, ha condannato per sexual harassment un ex presidente della Repubblica di Israele, Moshe Katsav. E, in seguito, questo palestinese è stato nominato giudice della Corte Suprema. È speciosa e strumentale l’accusa di genocidio, che punta diritta a relativizzare la Shoah; è un’accusa tragicamente triviale, e chi incautamente la lancia, anche se è ebreo, come Anna Foa deve spiegare come mai nessun palestinese cittadino di Israele è oggetto non solo di violenza, ma anche di discriminazione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La tragedia di Gaza, la disperazione di chi ama Israele, e il governo fascista di Netanyahu