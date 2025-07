La Thailandia chiude il confine con la Cambogia | spari e scontri per la linea di demarcazione

La contesa è per la demarcazione del confine e la tensione non era mai stata così alta negli ultimi 15 anni. La Thailandia ha chiuso l’intero confine con la Cambogia dopo aver intimato a tutti i suoi cittadini di andarsene, a seguito dei nuovi scontri a fuoco scoppiati in diverse zone di confine contese, avvenuti dopo che i due Paesi hanno ridotto le loro relazioni diplomatiche nell’ambito di una disputa in rapida escalation. Almeno un tailandese è stato ucciso e altri due civili, tra cui un bambino di cinque anni, sono rimasti feriti. La scorsa notte, poi, cinque soldati thailandesi erano rimasti feriti nell’esplosione di una mina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Thailandia chiude il confine con la Cambogia: spari e scontri per la linea di demarcazione

