Fra i cinque arbitri che passeranno dalla prossima stagione sportiva alla Can di serie A, c’è anche Andrea Calzavara (n anno in serie C), fischietto della sezione Aia di Varese. Nell’elenco dei neopromossi figurano pure Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta (2 anni in C), Giuseppe Mucera di Palermo (4), Niccolò Turrini di Firenze (5) e Andrea Zanotti di Rimini (3). Calzavara, classe 1993, è reduce dalla finale dei playoff di serie C fra Pescara e Ternana. E’ stato promosso nei campionati più importanti dopo 65 designazioni in Serie C a partire dalla stagione 202021. Praticamente una certezza per la categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La storia del“fischietto“ lombardo. Calzavara, da Varese alla serie A. L’arbitro promosso dalla Can