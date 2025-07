La spinta dell’Intelligenza Artificiale Fra i nuovi orizzonti della conceria

Futuro. Questa la parola chiave. In un momento storico caratterizzato da profondi cambiamenti per la fashion industry, Lineapelle si propone come un vero e proprio laboratorio di futuro. L’eccellenza artigianale sarĂ protagonista di un ricco programma di workshop. La grande spinta dell’ Intelligenza Artificiale sarĂ , a sua volta, protagonista di un hub dedicato a startup e progetti di machine learning applicati alla moda e alla sua filiera. Un’area talk ospiterĂ il rinnovato palinsesto degli Sci, una serie di approfondimenti sulle tematiche di piĂą stretta attualitĂ per il settore conciario e alcuni seminari sulle ultime tendenze di consumo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La spinta dell’Intelligenza Artificiale. Fra i nuovi orizzonti della conceria

