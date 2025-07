La spietatezza dell’assassino di Momcilo Bakal | fa scavare al figlio della vittima una fossa nel campo dove seppellisce il padre

“Se anche troveranno il corpo, dovranno fare delle indagini”. A marzo dello scorso anno, appena tre mesi prima del ritrovamento del cadavere di Momcilo Bakal, Milan Uskokovic sussurra questo alla moglie. Sono le parole di un presunto assassino che, a quasi dieci anni dall’omicidio commesso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Avvelena un imprenditore di Torino e nasconde il cadavere: dopo 9 anni arrestato l’assassino di Momcilo Bakal - Momcilo Bakal, un imprenditore torinese, era scomparso in circostanze misteriose nel luglio del 2016: nella giornata di ieri 22 luglio è stato arrestato il suo presunto assassino.

La spietatezza dell’assassino di Momcilo Bakal: fa scavare al figlio della vittima una fossa nel campo dove seppellisce il padre - Arrestato nove anni dopo l’omicidio, Milan Uskokovic paga un biglietto del treno alla moglie della vittima per denunciare la scomparsa del marito e mente agli inquirenti. Lo riporta torinotoday.it

Svolta nel caso della scomparsa di Bakal, arrestato l'assassino. Ecco dove era sepolto il corpo - Il corpo è stato trovato la scorsa estate in un terreno non lontano dal punto in cui abitava la vittima ... Secondo lastampa.it