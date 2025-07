La spazzatura di casa Poggi… Garlasco a Zona Bianca parla l’avvocato di Andrea Sempio

Il delitto di Garlasco resta uno dei casi di cronaca nera più controversi e discussi in Italia. Era il 13 agosto del 2007 quando Chiara Poggi, 26 anni, venne trovata priva di vita nella villetta di famiglia in via Pascoli, a Garlasco, in provincia di Pavia. Fu il fidanzato, Alberto Stasi, a scoprire il corpo e a chiamare i soccorsi. Quella mattina di mezza estate diede inizio a un’indagine lunga e complessa, che ha diviso opinione pubblica e tribunali per oltre un decennio. Alberto Stasi, l’allora fidanzato della vittima, è stato l’unico a essere condannato in via definitiva: dieci anni di processo tra perizie contrastanti, ricorsi e appelli, fino alla sentenza della Cassazione nel 2015 che lo ha riconosciuto colpevole. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it