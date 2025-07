Sulle pagine di LibertĂ Eguale, Enrico Morando ha lanciato un pacato e ragionato appello affinchĂ© sulla riforma Nordio in tema di ordinamento giudiziario, secondo il noto precetto di Indro Montanelli, ci si turi il naso e si voti sì al referendum. PerchĂ© «anche stavolta nel referendum si possa valutare sul merito della proposta e non come test per le successive elezioni politiche». Per cultura e antica militanza da avvocato penalista, che ha ben chiara da diversi decenni la necessitĂ di un’effettiva separazione delle carriere tra giudici e pm (che questa riforma non realizza, lasciando gli inquirenti sotto lo stesso tetto dei colleghi giudicanti). 🔗 Leggi su Linkiesta.it

La solita bagarre politica intorno a una riforma che non separa davvero le carriere