La serie Netflix su Bertrand Cantat fa riaprire l’inchiesta sul suicidio dell’ex moglie

La procura di Bordeaux ha aperto una nuova inchiesta per indagare sui «possibili atti di violenza intenzionale» commessi da Bertrand Cantat, ex frontman dei Noir DĂ©sir, nei confronti di Krisztina Rady. Lei, ex moglie del cantante, è stata trovata impiccata nel gennaio 2010. I magistrati hanno deciso di riaccendere i riflettori sul suicidio della donna dopo la diffusione su Netflix del documentario Il caso Cantat. Il procuratore generale Renaud Gaudeul, infatti, ha spiegato che il film ha al suo interno «dichiarazioni e testimonianze inedite». Queste non erano state incluse in nessuna dei quattro procedimenti a carico del cantante, tutti archiviati senza conseguenze. 🔗 Leggi su Lettera43.it

