la romantica rinascita della riserva naturale ucraina di kakhovka

Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (iscrizioni qui ) – Ve la ricordate la diga di Nova Kakhovka, nella regione meridionale ucraina di Kherson? Nel giugno 2023, l’esercito russo l’ha fatta letteralmente saltare in aria, allagando villaggi e campi agricoli, uccidendo persone (alcuni bilanci parlano di centinaia di morti, altri di decine) e lasciando un milione di cittadini senza accesso all’acqua potabile. Oleksii Vasyliuk, direttore dell’Ukrainian nature conservation group, è uno dei ricercatori che sta studiando le conseguenze ambientali di quel bombardamento, ma non solo.  GiĂ per questo dovremmo ringraziarlo, perchĂ© raccogliere dati e informazioni sulla salute degli ecosistemi nel pieno di una guerra d’aggressione è un’impresa rischiosa ma al contempo preziosa per la collettivitĂ . 🔗 Leggi su Linkiesta.it

