La Regione pronta ad anticipare 30 milioni per il tpl Bucci | I numeri di Amt vanno bene

La Regione Liguria è pronta ad anticipare più di 30 milioni di euro per le aziende di trasporto pubblico locale: ad annunciarlo, il presidente Marco Bucci in vista di un emendamento alla manovra di assestamento di bilancio che sarà presentato oggi in aula. Ma soprattutto, la notizia arriva nello. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

La sicurezza del parco del Tettuccio. Regione pronta a intervenire - Montecatini Terme, 26 giugno 2025 – La Regione è pronta a valutare la possibilità di anticipare una cifra tra 50 e 100mila euro alle Terme dai 17,5 milioni stanziati per rilevare Tettuccio, Regina ed Excelsior, da destinare alla conclusione dei lavori di messa in sicurezza del grande parco presente nell’edificio che ha l’ingresso sul piazzale Domenico Giusti.

Regione Puglia pronta a partecipare alla nazionalizzazione dell'ex Ilva di Taranto - "La Regione" Puglia, "ove partisse un processo di nazionalizzazione " dell' ex Ilva di Taranto, "sarebbe pronta a far parte della compagine sociale anche facendo entrare nella nuova società propri gruppi, come Acquedotto pugliese che, essendo uno dei fornitori più importanti di acqua allo stabilimento, svolgerebbe una funzione anche industriale.

"Regione pronta a vendere Bandini". Task-force per la nuova mensa - Svolta nell’annosa vicenda della mensa Bandini. Dopo tredici anni dall’acquisto, la Regione sembra infatti pronta a rimettere in vendita l’immobile.

La Regione anticipa 30 milioni per il tpl, Bucci: I numeri di Amt vanno bene, gratuità fa arrivare fondi dal ministero; Bilancio regionale, Pd Manovra vuota, zero visione. Bozzano (NM): Programma solido, i dem disinformano; Rifiuti, salvataggio da 14 milioni: la Regione ci mette la faccia (e i soldi).

Tpl, Bucci 'potremo anticipare oltre 30 milioni' - Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, al termine della lunga seduta del consiglio region ... Da msn.com

Bucci apre il paracadute: la Regione anticipa a Amt i fondi nazionali - La Regione lancia un paracadute ad Amt per tamponare la crisi: anticiperà i fondi in ritardo del Mit (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e Mase (Ministero dell’Ambiente) risalenti al 2023 ... Riporta genova.repubblica.it