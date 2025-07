La Regione anticipa 30 milioni per il tpl Bucci | I numeri di Amt vanno bene gratuità fa arrivare fondi dal ministero

La Regione Liguria è pronta ad anticipare più di 30 milioni di euro per le aziende di trasporto pubblico locale: ad annunciarlo, il presidente Marco Bucci in vista di un emendamento alla manovra di assestamento di bilancio che sarà presentato oggi in aula. Ma soprattutto, la notizia arriva nello. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Danni da maltempo: 8 milioni della Regione per Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Livorno - La Regione interviene per i danni provocati dal maltempo in Toscana in questo 2025. Anche 1 milione 200 mila euro per il recupero dei campi sportivi nei comuni di Pelago, Pontassieve e Rufina.

Conerobus, casse vuote: ammanco da 1,8 milioni. Li chiedono alla Regione - ANCONA Un bus che sia chiama Desiderio. Ancora guai per Conerobus, la partecipata del trasporto pubblico locale anconetano, che resta sospesa nel limbo di un bilancio alla canna del gas e in.

Montagna e sport invernali, dalla Regione 50 milioni per rilanciare il sistema neve - Uno stanziamento da 50 milioni di euro per sostenere, innovare e valorizzare il patrimonio sciistico del Piemonte.

