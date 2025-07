La piazza ucraina tiene d’occhio Zelensky

Le piazze di Kyiv, Leopoli, Dnipro, Odessa e Kharkiv sono orgogliose e preoccupate. Hanno ottenuto un’apertura da parte del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che si è messo al lavoro su un nuovo disegno di legge con cui promette di ripristinare l’indipendenza delle due principali agenzie anticorruzione, Nabu e Sapo, che lui stesso aveva eliminato. Non si aspettava le proteste, non si aspettava una pressione che è arrivata dagli europei, per i quali le due agenzie sono un impegno serio alla trasparenza, e non si aspettava anche il richiamo alla responsabilitĂ dei soldati al fronte, che hanno sostenuto le manifestazioni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La piazza ucraina tiene d’occhio Zelensky

Papa Leone XIV, domani la cerimonia di insediamento, oltre 150 delegazioni in Piazza San Pietro, presenti anche Zelensky, Vance e Von der Leyen - Domani l'insediamento ufficiale di Robert Francis Prevost. Assenti Trump, Macron e Starmer Domani mattina, alle ore 10, in una Piazza San Pietro blindata e gremita di fedeli, si terrĂ la cerimonia di insediamento di Papa Leone XIV.

Il giorno di Papa Leone XIV: dalle 6 aperti i varchi, già diecimila persone a San Pietro | Zelensky e Vance attesi in piazza - La cerimonia di «intronizzazione» con cui Prevost si insedierà si svolgerà in San Pietro. Alle 9 il Papa farà il giro della Piazza in papamobile, poi la Messa di inizio pontificato

Papa Leone XIV, è il giorno dell’insediamento a San Pietro. In piazza anche Vance e Zelensky - L'articolo Papa Leone XIV, è il giorno dell’insediamento a San Pietro. In piazza anche Vance e Zelensky proviene da Il Fatto Quotidiano.

La piazza ucraina tiene d'occhio Zelensky - Da Kyiv a Odessa, le proteste spingono il presidente a ripristinare l’indipendenza delle agenzie anticorruzione Nabu e Sapo. Come scrive ilfoglio.it

La rivolta degli ucraini che ha piegato Zelensky: «Qui non siamo in Russia» - Il presidente di Kiev voleva mettere sotto controllo le autorità anticorruzione. Si legge su editorialedomani.it