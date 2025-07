La Pesa di nuovo in secca Il consiglio comunale? Lo faremo dentro l’alveo

Montelupo Fiorentino (Firenze), 24 luglio 2025 – Poche settimane fa l’assessore all’ambiente Lorenzo Nesi aveva lanciato l’allarme in merito alla carenza di risorsa idrica nella Pesa che, nonostante l’impegno dei volontari, aveva messo a dura prova la fauna ittica, causando la morte di avannotti, ghiozzi e girini. CriticitĂ giĂ emerse nelle scorse estati, che l’amministrazione comunale montelupina ha individuato non tanto (o non solo) nella siccitĂ estiva, quanto nella captazione dell’acqua dalla falda del torrente per gli acquedotti pubblici su tutta la valle. E per porre nuovamente l’attenzione sul tema, la prossima seduta del consiglio comunale di Montelupo avrĂ luogo proprio nell’alveo della Pesa, lunedì prossimo alle 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Pesa di nuovo in secca. Il consiglio comunale? “Lo faremo dentro l’alveo”

Un Consiglio Comunale... nel fiume! Lunedì 28 luglio alle ore 18.30 il Comune di Montelupo Fiorentino terrà una seduta straordinaria del Consiglio Comunale direttamente nell’alveo del torrente Pesa, nel tratto a monte della passerella pedonale di piazza 8 Vai su Facebook

A Montelupo Consiglio comunale nell’alveo del Pesa per protestare contro emungimenti eccessivi - La decisione è stata presa in virtù di una mozione firmata da tutti i gruppi consiliari che impegnava il sindaco a convocare se la prossima seduta del consiglio comunale di Montelupo nell’alveo del ... Da controradio.it

Montelupo farà il suo consiglio comunale in un fiume, nell'alveo della Pesa - “Siccità” un film di qualche anno fa di Paolo Virzì racconta di un futuro distopico in cui non piove da tre anni e il Tevere è completamente secco. Da gonews.it