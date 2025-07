La notte del 12 | tutto quello che c’è da sapere sul film

La notte del 12: trama, cast e streaming del film su Rai 3. Questa sera, 24 luglio 2025, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda in prima visione il film La notte del 12, un giallo francese diretto da Dominik Moll, con Bastien Bouillon, Bouli Lanners e ThĂ©o Cholbi, atto dal libro 18.3. Une annĂ©e Ă la PJ della giornalista Pauline GuĂ©na. Vediamo insieme tutte le informazioni. Trama. Il film ruota attorno a un caso di omicidio, quello di Clara, di cui si occupa l’investigatore Yohan (Bastien Bouillon), di recente giunto a Grenoble come capo della polizia giudiziaria. Nonostante le accurate indagini e gli estenuanti interrogatori, l’uomo non riesce a risolvere il caso e a trovare l’assassino. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La notte del 12: tutto quello che c’è da sapere sul film

