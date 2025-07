La notte del 12 | trama cast e segreti del film in onda su Rai 3

Il cinema contemporaneo si distingue per la capacitĂ di affrontare tematiche complesse attraverso narrazioni intense e riflessive. Un esempio significativo è rappresentato dal film La notte del 12, opera franco-belga del 2022 diretta da Dominik Moll. Questo film, tratto dal libro 18.3 – Une annĂ©e Ă la PJ di Pauline GuĂ©na, propone una profonda analisi sulla giustizia, il maschilismo e le fragilitĂ del sistema investigativo. La pellicola, trasmessa su Rai 3 e della durata di circa 115 minuti, si configura come un potente esempio di cinema impegnato che invita a riflettere sui limiti della legge e sulle dinamiche sociali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - La notte del 12: trama, cast e segreti del film in onda su Rai 3

