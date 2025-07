La moda in crisi guarda al futuro La pelle e l’intelligenza artificiale fra i nuovi orizzonti della conceria

In un momento storico caratterizzato da profondi cambiamenti per la fashion industry, Lineapelle si propone come un vero e proprio laboratorio di futuro. L’eccellenza artigianale sarà protagonista di un ricco programma di workshop. La grande spinta dell’ Intelligenza Artificiale sarà , a sua volta, protagonista di un hub dedicato a startup e progetti di machine learning applicati alla moda e alla sua filiera. Un’area talk ospiterà il rinnovato palinsesto degli Sci una serie di approfondimenti sulle tematiche di più stretta attualità per il settore conciario e alcuni seminari sulle ultime tendenze di consumo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La moda in crisi guarda al futuro. La pelle e l’intelligenza artificiale fra i nuovi orizzonti della conceria

