La Misericordia in festa Plauso ai 1500 volontari e le nuove onorificenze

Oltre quattro secoli di storia per un impegno che ancora oggi coinvolge oltre 1.500 confratelli e consorelle a servizio della cittĂ . La Misericordia di Prato ha ricordato l’anniversario della sua istituzione – avvenuta il 22 luglio 1588 – con la tradizionale messa di ringraziamento presieduta dal vescovo Giovanni Nerbini, ha nominato quattro nuovi capo guardia e consegnato una stella al merito della caritĂ . Si è svolta nel segno della tradizione l’annuale festa della fondazione, che si è tenuta martedì sera nella sede di via Galcianese. La ricorrenza è iniziata con la messa solenne celebrata nel grande piazzale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Misericordia in festa. Plauso ai 1500 volontari e le nuove onorificenze

