La mia amica Laura Santi e il nostro ultimo abbraccio

Francesca è stata accanto a Laura fino alla fine. Le ha promesso di non piangere. Le ha promesso di parlare di lei e della sua battaglia se gliel'avessero chiesto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - «La mia amica Laura Santi e il nostro ultimo abbraccio»

“Ho tenuto per mano la mia amica Laura mentre nuotava fuori dal mondo” - Laura era una giornalista, un’appassionata nuotatrice, ed era malata di sclerosi multipla. La sua vita nella settimana prima di morire è stata come la settimana prima e quella prima ancora: senza scampo

Ricordatemi come una donna che ha amato la vita. Così si conclude la lettera di saluto di Laura Santi che ha scelto il suicidio assistito e che, come ha scritto la sua amica e collega Francesca Mannocchi, è morta da viva, da cittadina. Perché Laura Santi ha fatt Vai su Facebook

«La mia amica Laura Santi e il nostro ultimo abbraccio»; Francesca Mannocchi ricorda l'amica Laura Santi, morta in casa col suicidio assistito; Scomparsa di Laura Santi: il cordoglio delle istituzioni.

Perugia ha abbracciato Laura Santi: «Una vita coraggiosa, combatteremo ancora con lei» - Una vita coraggiosa, onorata fino in fondo e al termine della quale Laura Santi rimane nei cuori di tutti invitando a dare battaglia e a non essere indifferenti. Secondo umbria24.it

Morte Laura Santi, Filomena Gallo: “Ha lottato per vivere ma era sofferente e sfinita” - La segretaria nazionale dell'associazione Luca Coscioni e avvocata della giornalista: “Eravamo in sei a conoscere la data che aveva scelto per morire. Lo riporta repubblica.it