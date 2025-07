La memoria difensiva dell’architetto Alessandro Scandurra | Mai favorito interessi privati accusato di corruzione senza prove

Milano, 24 luglio 2025 ‚Äst "Nessun rapporto professionale era¬†oggetto di un accordo corruttivo".¬†√ą¬†la tesi difensiva dell'ex¬†componente della Commissione paesaggio (fino al giugno 2023)¬† Alessandro Scandurra, difeso dall'avvocato Giacomo Lunghini, che ieri¬†ha depositato una memoria al giudice per le indagini preliminari di¬† Milano Mattia Fiorentini che dovr√† decidere sulla richiesta della¬†misura cautelare del carcere avanzata dalla Procura di Milano che¬†indaga sull'urbanistica e su presunti accordi corruttivi.¬† Scandurra rivendica dunque di aver sempre agito per la "salvaguardia¬†dell'interesse collettivo" e spiega che "in questa chiara e¬†ineludibile prospettiva" pu√≤ anche "aver commesso degli errori",¬†anche per "non essersi astenuto in alcune sedute", ma non ha mai¬†ricevuto utilit√† per favorire le imprese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

