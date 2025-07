La marcia delle pale eoliche sulla Valnerina un coro di no per il progetto Energia Montebibico

Da Ferentillo si alza un coro di “no” contro il progetto “Energia Montebibico”, nei confronti del quale tutti gli attori istituzionali locali hanno manifestato piena contrarietĂ .La novità – sebbene annunciata – emerge con chiarezza dall’assemblea pubblica che si è tenuta nella serata di ieri, 23. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

La “marcia” delle pale eoliche sulla Valnerina, un coro di “no” per il progetto “Energia Montebibico”.

Per Del Luca 'insostenibile' impianto eolico Montebibico - "Invitiamo gli investitori nazionali e stranieri interessati a realizzare impianti nella nostra regione ad orientarsi verso interventi da attuare nelle aree idonee, archiviando definitivamente progett ... Da ansa.it

Eolico a Montebibico, Regione contraria - L'assessore Thomas De Luca dice no al progetto: 'Insostenibile realizzare un impianto in area non idonea a Spoleto e triplicare l'errore localizzativo fatto a Ferentillo con la cabina primaria' ... Scrive spoletonline.com