La lotta biologica per combattere le zanzare | il laboratorio che produce maschi sterili ai raggi X

La disinfestazione e i repellenti spesso non sono sufficienti per contenere lo sviluppo della zanzara, in particolare quella tigre, e combattere così le malattie che derivano dalle punture dell’insetto, inclusa la dengue. Per questo c’è chi ha avviato progetti che si avvalgono della lotta biologica per arginare la presenza degli insetti. A operare con la tecnica dell’immissione in natura dei maschi sterili è il Centro Agricoltura Ambiente “Giorgio Nicoli” di Crevalcore, in provincia di Bologna. I maschi resi sterili vengono rilasciati due volte a settimana nell’area di Casteldebole – tendenzialmente il lunedì e il venerdì, da maggio a fine settembre – “mediante auto resa visibile con lampeggiante e targhe identificative”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

