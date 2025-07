La Lega denuncia le spese folli di Gualteri | Stanzia 41 milioni per il Gabinetto ma i soldi per l’illuminazione non ci sono

“Domani si apre in Assemblea Capitolina la discussione sul bilancio di assestamento, ma già oggi possiamo affermare che questa amministrazione continua a fare scelte sbagliate e opache”. Questa la denuncia congiunta di Fabrizio Santori e Maurizio Politi,  i due consiglieri capitolini della Lega che in una nota congiunta hanno espresso indignazione per le spese eccessive del sindaco Roberto Gualteri. A quanto pare, il primo cittadino di Roma non tiene conto delle normali esigenze dell’amministrazione. “Le spese del Gabinetto del sindaco ammontano a oltre 41 milioni di euro – spiegano i due esponenti del Carroccio – di cui circa 15 milioni assorbiti da eventi, manifestazioni e incarichi esterni, molti affidati a Zètema o Acea, e più di 4 milioni per il Giubileo ancora fermi e non impegnati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La Lega denuncia le spese folli di Gualteri: “Stanzia 41 milioni per il Gabinetto, ma i soldi per l’illuminazione non ci sono”

