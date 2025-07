La Juventus deve pagare un risarcimento a Dusan Vlahovic per la sua squadra marzo

Non si placano le voci a seguito dell'ultima notizia: La guerra abierta entre Vlahovic y la Juventus parece estar a punto de llegar a su fi n después de meses de tira y afloja en los que el delantero serbio se rehuía a abandonar el equipo. La decisión no está cerrada, pero, según informa el medio italiano 'Tuttosport', el conjunto turinés ha llegado a un acuerdo con el representante del jugador, Darko Ristic, para que se marche de la entidad tras percibir una indemnización de 10 millones de euros. No obstante, la percepción de esta millonaria cantidad está sujeta a una venta por 25 millones de euros, el mínimo que aceptará la Juventus por desprenderse de un delantero que en su día le costó 83.

Juventus e Vlahovic alla resa dei conti: il Milan potrebbe esporsi e pagare la metà dell'ingaggio ? Dusan Vlahovic è fuori dai piani della Juventus, non ci sono margini per ricucire. Il club gli deve ancora un anno di contratto, il giocatore pesa a bilancio per

#Vlahovic nel suo ultimo anno di #Juve deve percepire 12 milioni d'ingaggio (8 di base più 4 di bonus). L'eventuale risoluzione anticipata alla #Juventus - a quanto filtra - costerebbe 10 milioni… di che parliamo? Sotto il mio servizio su tutta la situazione.

