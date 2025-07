Tempo di lettura: 4 minuti La Genea Lanzara cambia pelle, senza perdere la propria identità . Dopo anni di crescita e risultati importanti, il club salernitano annuncia una profonda riorganizzazione societaria, che segna l’inizio di un nuovo percorso fondato su basi solide e ambiziose. Pur ripartendo dalla Serie B, il nuovo ciclo della Genea Lanzara non rappresenta affatto un passo indietro, ma la premessa per una nuova e ambiziosa fase di sviluppo. Il club ha scelto di riallineare le proprie risorse e strategie, con l’obiettivo di rilanciarsi immediatamente e con decisione, valorizzando in modo sempre più centrale il settore giovanile e i talenti locali, pilastri fondamentali del progetto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La Genea Lanzara riparte con un nuovo ciclo e una nuova energia