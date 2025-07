La frase della vittima di abuso sessuale è interpretata male fotografo assolto in primo grado di nuovo a processo

Un fotografo di moda e titolare di un'agenzia di casting, un fiorentino di 64 anni, assolto con la formula "perché il fatto non sussiste" dall'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una giovane aspirante modella romana, dovrà presentarsi di nuovo a processo. Myriam Caroleo Grimaldi ed. 🔗 Leggi su Romatoday.it

