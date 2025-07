La Fiumicino Tributi gestirà le entrate del comune | Pagare tutti per pagare meno

Fiumicino, 24 luglio 2025- SarĂ la Fiumicino Tributi ad occuparsi della gestione diretta delle entrate proprie del Comune di Fiumicino. Oggi, con l’approvazione della convenzione di esercizio, l’Amministrazione comunale sceglie di utilizzare un modello di gestione societaria totalmente pubblica, “in house providing” per l’esercizio di questa delicata Funzione amministrativa. “L’obiettivo che ci guida è semplice e concreto: pagare tutti, per pagare meno. Non uno slogan, ma la via maestra per assicurare equitĂ fiscale, promuovere protezione sociale ed economica per i piĂą deboli e tradurre la solidarietĂ in azioni concrete. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

