La Fiorentina allo Zecchini | scatta il divieto per gli alcolici C’è l’ordinanza del sindaco

Grosseto, 24 luglio 2025 – Ordinanza comunale per la somministrazione e la vendita di alcolici in occasione dell’incontro di calcio tra Grosseto e Fiorentina, in programma stasera alle 20 allo stadio comunale “Carlo Zecchini”. E’ stato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna a firmare l’ordinanza che introduce una particolare regolamentazione della somministrazione e vendita per asporto di bevande, finalizzata alla tutela dell’ordine pubblico e alla sicurezza urbana. Il provvedimento recepisce quanto stabilito in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenutosi in Prefettura lo scorso 8 luglio, ed è valido nell’area urbana limitrofa allo stadio compresa tra: via Tarquinia, via Telamonio (tratto compreso tra via Tarquinia e viale Giotto), viale Giotto, viale della Repubblica (tratto compreso tra viale Giotto e via Aldi), via Aldi, via Caravaggio (tratto compreso tra via Aldi e piazza Stadio), piazzale Bearzot – in occasione di afflusso di tifoseria ospite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

