La Correggese si è radunata ieri per dare il via alla stagione 202526, quella che vede i biancorossi disputare il campionato di Serie D, dopo due anni passati in Eccellenza. Dopo i saluti iniziali della società , la squadra si è ritrovata sul terreno del Walter Borelli agli ordini del tecnico Maurizio Domizzi per iniziare subito a lavorare. Tante le facce nuove in casa biancorossa e tanti anche i giovani, oltre allo staff tecnico che è stato completamente rinnovato. Presenti anche gli ultimi due nuovi inserimenti, i difensori Mattia Brevini e Filippo Battistini. Brevini, nato a Scandiano il 942005, è cresciuto nel settore giovanile della Reggiana disputando l’anno scorso il campionato di Eccellenza con l’Arcetana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Correggese di mister Domizzi inizia a sudare