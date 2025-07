La Columbia pagherà 221mln di multa

4.03 Vittoria politica per Trump:la Columbia University pagherà oltre 220 mln di dollari al governo federale, dopo le accuse di antisemitismo nei campus. L'accordo prevede un versamento di 200 milioni in 3 anni per ripristinare i fondi per la ricerca e altri 21 mln come risarcimento per violazioni dei diritti civili ai danni di dipendenti ebrei dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. La Casa Bianca rivendica il risultato: nessuna tolleranza per odio e discriminazione nei luoghi di studio finanziati dal governo federale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it