Arroccata tra le nuvole delle Ande peruviane, a 2.430 metri di altezza, Machu Picchu si erge come un gioiello del passato, una città perduta che incanta il mondo con la sua bellezza enigmatica. Scoperta il 24 luglio 1911 dall’esploratore Hiram Bingham, questo gioiello di architettura precolombiana è molto più di un sito archeologico: è un testamento alla genialità degli Inca, un santuario di pietra che sfida il tempo e la gravità. Dichiarata una delle sette meraviglie del mondo moderno nel 2007, Machu Picchu ci invita a contemplare il passato, a rispettare il presente e a immaginare un futuro in cui l’uomo e la natura possano convivere in equilibrio. 🔗 Leggi su Cultweb.it

La città sospesa tra le nuvole che sfida la gravità: cosa nasconde davvero Machu Picchu?