La Chimera torna a casa da pendolare | la mozione di Veneri e Casucci

La Chimera di Arezzo tornerĂ periodicamente in esposizione in cittĂ grazie a un ciclo espositivo cadenzato nel tempo. L’obiettivo è creare un appuntamento ricorrente che rafforzi il legame tra il patrimonio storico-artistico e la comunitĂ locale. Ad annunciarlo sono i consiglieri regionali Marco Casucci (Noi Moderati) e Gabriele Veneri (Fratelli d’Italia), dopo l’approvazione della loro mozione in commissione Cultura del Consiglio regionale, che ha accolto anche un emendamento del Pd. Secondo i promotori, questa iniziativa favorirĂ una sinergia tra Comune di Arezzo, diverse fondazioni culturali e musei, oltre al Ministero della cultura, creando un modello virtuoso di collaborazione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Chimera torna a casa (da pendolare): la mozione di Veneri e Casucci

In questa notizia si parla di: chimera - mozione - veneri - casucci

Approvata mozione, la Chimera potrebbe tornare periodicamente ad Arezzo - Approvata in commissione cultura la mozione congiunta dei consiglieri regionali di Noi Moderati e Fratelli d’Italia che potrebbe facilitare il ritorno periodico della Chimera nella città di Arezzo.

Approvata mozione, la Chimera potrebbe tornare periodicamente ad Arezzo - Approvata in commissione cultura la mozione congiunta dei consiglieri regionali di Noi Moderati e Fratelli d’Italia che potrebbe facilitare il ritorno periodico della Chimera nella città di Arezzo.

La Chimera torna a casa (da pendolare): la mozione di Veneri e Casucci; Approvata mozione, la Chimera potrebbe tornare periodicamente ad Arezzo; La Chimera tornerĂ ad Arezzo periodicamente, mozione di Fratelli d'Italia e Noi Moderati approvata in Regione Toscana.

La Chimera torna a casa (da pendolare): la mozione di Veneri e Casucci - La Chimera di Arezzo tornerà periodicamente in esposizione in città grazie a un ciclo espositivo cadenzato nel tempo. Come scrive msn.com

"La Chimera tornerà ad Arezzo periodicamente", mozione di Fratelli d'Italia e Noi Moderati approvata in Regione Toscana - Verrà realizzato un ciclo espositivo cadenzato nel tempo, un appuntamento ricorrente per rafforzare il legame tra il patrimonio storico, ar ... Scrive corrierediarezzo.it