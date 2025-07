La cena con l' amico poi il buio completo | ricerche a tappeto per un uomo scomparso

Si cerca Vittorio Buccioli, 58 anni, che non dĂ notizie di sĂ© da lunedì sera. L’appello è stato rivolto anche a tutti i residenti e i vacanzieri dei lidi comacchiesi, dato che l’uomo è stato avvistato per l’ultima volta a Bellocchio (Comacchio). Secondo quanto riportato da RavennaToday, lunedì. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: uomo - cena - amico - buio

De Laurentiis, parole d’addio a Conte alla cena: «gli auguro successi, è un uomo che merita rispetto» - De Laurentiis, parole d’addio a Conte alla cena: «gli auguro successi, è un uomo che merita rispetto».

Chi era Rubens Bertocchi, l’uomo che ha ucciso la moglie a Cena e poi si è tolto la vita - Si chiamava Rubens Bertocchi, l'uomo di 54 anni che si è tolto la vita dopo che ha ucciso la moglie, Elena Belloni, con la stessa pistola usata per lui a Cene, comune che si trova in provincia di Bergamo.

Firenze, la cena di gala, Pitti Uomo al via. L’incontro fra Giani, Funaro e Donzelli - Firenze, 16 giugno 2025 – “Pitti non è una rassegna di gente smarrita. Il settore della moda non lo è.

La cena con l'amico, poi il buio completo: ricerche a tappeto per un uomo scomparso; Fenomeno “social dinner”: è boom delle cene tra sconosciuti per fare nuove amicizie; «Appuntamento al buio, a cena scopro che è miliardario: ho avuto paura. Ecco perché è stato un disastro».

"L'uomo nel buio-Man in the Dark" - RAI Ufficio Stampa - Un gruppo di malintenzionati si introduce nell’abitazione dell’anziano veterano di guerra non vedente ... rai.it scrive

“Cena al buio” per sensibilizzare - la Nazione - “Cena al buio” per sensibilizzare "Vorremmo un centro commerciale a misura di non vedente". Da lanazione.it